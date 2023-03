Xbox Store: Anime-Spiele wie One Piece Odyssey günstig im Bandai Namco Sale schnappen

Im Xbox Store gibt es Anime-Spiele von Bandai Namco im Angebot. Auch das neue One Piece Odyssey ist dabei.

Im Xbox Store läuft gerade ein Sale mit Spielen des japanischen Publishers Bandai Namco für Xbox Series und One. Darunter finden sich eine Menge Spiele, die auf bekannten Animes wie One Piece, Dragon Ball, Naruto oder My Hero Academia basieren. Auch das brandneue One Piece Odyssey gibt es günstiger. Außerdem sind einige JRPGs mit Anime-Ästhetik wie Scarlet Nexus und Tales of Arise mit dabei. Die Angebote laufen nur noch bis Dienstagvormittag. Hier findet ihr die komplette Übersicht:

Der Xbox Store wirbt offiziell mit bis zu 80% Rabatt, tatsächlich haben wir aber auch Angebote mit bis zu 90% Rabatt gefunden. Hier haben wir euch ein paar Highlights aus dem Sale zusammengestellt:

Weitere Xbox Store Angebote: Resident Evil, GTA 5 und mehr

Der Bandai Namco Sale ist übrigens nicht die einzige Aktion, die gerade im Xbox Store läuft. Es gibt noch hunderte weitere Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One aus anderen Sales. Zum Beispiel bekommt ihr Resident-Evil-Spiele günstiger, außerdem gibt es einige große Titel wie die GTA 5 Premium Edition oder Tiny Tina’s Wonderlands zum halben Preis. Manche dieser Deals laufen ebenfalls nur noch bis Montag, manche sind hingegen noch eine Woche länger gültig. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele findet ihr hier:

Einige der aktuellen Sonderangebot im Xbox Store sind übrigens auch Teil des Xbox Game Pass. Da ihr den ersten Monat im Game Pass Ultimate, der auch noch Xbox Live Gold und EA Play enthält, momentan schon für einen einzigen Euro bekommen könnt, ist das in solche Fällen vielleicht der bessere Deal für euch: