Im Xbox Store beziehungsweise im Microsoft Store könnt ihr gerade wieder eine Menge Spiele für Xbox One und Xbox Series günstiger bekommen. Darunter befindet sich eine große Anzahl an Titeln von Activision Blizzard, etwa verschiedene Call-of-Duty-Spiele (allerdings nicht die neuesten), Diablo 2: Resurrected oder das zwar von From Software entwickelte, aber von Activision vertriebene Sekiro: Shadows Die Twice. Aber auch von japanischen Publishern wie Square Enix oder Capcom ist einiges dabei. Insgesamt gibt es mehr als 500 Angebote. Hier haben wir euch eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Die meisten der Angebote gelten noch mindestens bis Dienstagvormittag, manche Deals laufen auch noch länger. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele für Xbox One und Xbox Series findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Einige der Spiele, die es gerade im Xbox Store günstiger gibt, sind auch im Xbox Game Pass enthalten, zum Beispiel Marvel's Guardians of the Galaxy. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der den Game Pass für PC und Konsole, Xbox Live Gold und EA Play enthält, gibt es aktuell für nur einen Euro. Wenn ihr das betreffende Spiel sowieso nur einmal durchspielen wollt und keinen Wert darauf legt, es dauerhaft zu besitzen, dürfte das also der bessere Deal sein.