Im Xbox Store und im Microsoft Store läuft gerade ein Electronic Arts Sale mit Spielen für Xbox One und Xbox Series. Insgesamt gibt es 91 Sonderangebote, darunter sowohl große EA-Titel wie FIFA 22 oder das umstrittene Battlefield 2042, aber auch ein paar Spiele kleinerer Studios, bei denen Electronic Arts lediglich als Publisher fungiert, wie die Koop-Hits It Takes Two und A Way Out. Die Deals laufen noch bis zum 15. März. Hier eine Auswahl:

Die Übersicht über sämtliche Angebote des Electronic Arts Sales findet ihr hier:

EA Play & Xbox Game Pass Ultimate

Zumindest einige der Spiele aus dem Sale sind auch in EA Play enthalten, das ihr einzeln für 3,99 Euro im Monat bekommen könnt. Alternativ könnt ihr euch auch den Xbox Game Pass Ultimate holen, in dem EA Play enthalten ist. Den ersten Monat Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr aktuell schon für einen Euro bekommen.

Der Xbox Game Pass Ultimate beinhaltet außerdem den Game Pass für PC und den Game Pass für Konsole mit jeweils mehreren hundert Spielen sowie Xbox Live Gold, das ihr auf Konsole für den Online-Multiplayer braucht. Der reguläre Preis liegt bei 12,99 Euro im Monat.