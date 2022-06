Xbox Store Sale: Die 10 besten Xbox-Spiele für unter 3€

Im Xbox Store gibt es gerade durch einen großen Sale namens Deals Unlocked sowie durch weitere Aktionen eine Menge Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger. In früheren Artikeln haben wir euch bereits die großen, aktuellen Highlights sowie die besten Angebote unter 10€ herausgesucht. Es geht aber sogar noch günstiger, denn selbst für unter 3€ findet ihr im Xbox Store gerade noch einige interessante Spiele für Xbox One. Dabei handelt es sich nicht nur um Indie-Geheimtipps, es sind auch größere, wenngleich natürlich schon ältere Titel dabei. Hier zehn Beispiele:

Klassiker wie das Tomb-Raider-Reboot aus 2013 und die Horror-Shooter der Metro-Reihe sollte man auf jeden Fall mal gespielt haben, aber auch Red Faction Guerilla ist aufgrund der Möglichkeit, so gut wie alle Gebäude zu zerstören, nach wie vor etwas Besonders. Selbst einem eher umstrittenen Titel wie dem Open-World-Shooter Homefront: The Revolution kann man zu diesem Preis eine Chance geben, zumal sich der technische Zustand seit Release deutlich verbessert hat, und auch das First-Person-Detektivspiel Kona, in dem wir in einem kanadischen Dorf mysteriöse Todesfälle aufklären, ist definitiv einen Blick wert.

Die meisten der Angebote sind noch bis nächste Woche Donnerstag verfügbar. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele für Xbox One und Xbox Series im Xbox Store findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate: 3 Monate für 1€

Falls euch selbst 3€ zu viel sind und ihr aus jedem einzelnen Euro das Maximum an Spielspaß herausquetschen wollt, hat der Xbox Store noch ein ganz besonderes Angebot für euch: Falls ihr schon seit längerer Zeit kein Abo mehr hattet, könnt ihr gerade die ersten drei Monate im Xbox Game Pass Ultimate für nur 1€ bekommen. Dieser enthält den Game Pass für PC und Konsole mit jeweils Hunderten von Spielen sowie EA Play und Xbox Live Gold. Normalerweise kostet das Abo 12,99€ pro Monat.