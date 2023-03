Xbox Store Sale: Sichert euch jetzt bis zu 90% Rabatt auf über 300 Xbox-Spiele

Im Xbox Store läuft jetzt ein Sale mit über 300 Spielen für Xbox Series und Xbox One.

Im Xbox Store läuft unter dem Titel „Supersparerangebote“ gerade ein großer Sale mit Spielen für Xbox Series und Xbox One. Insgesamt gibt es 369 Deals. Offiziell wird zwar nur mit Rabatten von bis zu 75 Prozent geworben, wir haben beim Durchstöbern der Liste aber auch Spiele entdeckt, die bis zu 90 Prozent reduziert sind. Die Angebote sind bunt gemischt, von AAA bis hin zu Indie-Geheimtipps ist alles dabei. Die Deals sind nur noch bis morgen gültig, die komplette Übersicht findet ihr hier:

Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht, wobei wir uns weitgehend auf größere Titel konzentriert haben:

Neben den Supersparerangeboten laufen im Xbox Store gerade übrigens auch noch andere Aktionen mit günstigen Spielen für Xbox Series und Xbox One. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Ein paar der Spiele, die ihr aktuell im Xbox Store günstiger bekommt, sind übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten, zum Beispiel Assassin’s Creed Odyssey (wenn auch nur in der Standard- und nicht in der Deluxe Edition). Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der auch Xbox Live Gold und EA Play mitliefert, könnt ihr aktuell schon für einen Euro bekommen. Falls ihr das betreffende Spiel ohnehin nur einmal durchspielen wollt und das innerhalb eines Monats schafft, seid ihr hier also vermutlich besser dran:

Denkt aber daran, dass sich das Abo automatisch zum Preis von 12,99€ monatlich verlängert, falls ihr nicht kündigt, bevor der Testmonat abläuft.