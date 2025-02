Xbox Toaster jetzt im Angebot: Was als Witz anfing, ist jetzt ein kompetentes Küchengerät!

Günstiger als jetzt gerade gab es den offiziellen Xbox-Toaster laut Vergleichsplattformen noch nie!

Was als Witz angefangen hat, wurde von Microsoft in ein beliebtes Merchandising-Produkt für Xbox-Fans verwandelt: Den Toaster im Design der Xbox Series S, der lange Zeit in Deutschland nahezu vollständig ausverkauft war, bekommt ihr gerade zum Schnäppchenpreis von nur 29€! Ihr findet das Angebot hier unter den sogenannten Mindstar-Deals bei Mindfactory, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Der Händler macht zwar keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt, der Vorrat ist aber eng begrenzt. Deshalb müsst ihr schnell sein. Falls ihr bei Mindfactory zu spät kommen solltet, findet ihr den Xbox Toaster übrigens aktuell auch bei Amazon, dort ist er aber ein gutes Stück teurer:

Der Xbox Series S Toaster: Ein Witz oder ein wirklich gutes Küchengerät?

Der Toaster sieht nicht nur der Xbox Series S extrem ähnlich, sondern brennt auch das Xbox-Logo in euren Toast ein.

Der Xbox-Toaster war ursprünglich nur ein Witz über das Aussehen der Xbox Series S, Microsoft hat die Idee aber aufgegriffen und zusammen mit dem Hersteller Ukonic einen echten Toaster auf den Markt gebracht. Dieser sieht der Xbox Series S nicht nur zum Verwechseln ähnlich, er bietet euch ein spezielles Feature: Er brennt das Xbox-Logo auf eure Toast-Scheiben ein.

Das klappt übrigens besonders gut bei großen Toastscheiben. Hier prangt das Xbox-Logo zentral auf der Scheibe und ermöglicht Xbox-Fans ein maximal stilvolles Frühstück. Mit kleinen Toasts funktioniert das natürlich auch, hier ist das Logo nur etwas nach oben verschoben.

Der offizielle Xbox-Toaster hat weit mehr zu bieten als nur das Xbox-Branding und verfügt über viele praktische Funktionen.

Ukonic und Microsoft haben die Sache aber ernst genug genommen, um den Toaster auch abgesehen davon zu einem kompetenten Küchengerät zu machen und mit zahlreichen Funktionen auszustatten: Er bietet sechs Röststufen, eine Auftaufunktion, eine automatische Abschaltfunktion und einen separaten Bagelmodus. Damit ihr es bei der Reinigung leichter habt, verfügt der Toaster zudem über eine Krümelschublade.

Für 29€ könnt ihr mit diesem Toaster also nicht viel falsch machen, diesen Preis ist er sogar unabhängig vom Xbox-Branding wert: