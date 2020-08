Derzeit könnt ihr eure Spielesammlung für die Xbox One günstiger erweitern. Im Microsoft Store gibt es aktuell »Das Ultimative Spieleangebot«. Dabei erwarten euch über 500 Spiele für die Xbox im Angebot. Darunter absolute Top-Titel wie Red Dead Redemption 2 und Ori and the Will of the Wisps.



Neben den Spielen an sich, gibt es auch Erweiterungen, DLCs und Season Pässe im Angebot günstiger. Wer also bisher auf weitere Inhalte verzichtet hat, kann sich hier nun ein paar im Deal sichern.



So lange läuft die Aktion: Der Ultimate Game Sale für die Xbox One ist bis zum 24. August gültig und Microsoft bietet bis zu 50 Prozent Rabatt auf die einzelnen Spiele. Mitglieder von Xbox Live Gold sparen außerdem noch ein wenig mehr.

Alle Deals im Xbox Ultimate Game Sale

Xbox-Spiele im Ultimate Game Sale

10 Spiele mit Top-Wertung im Angebot: Wir haben euch ein paar Titel im Angebot herausgesucht und sie nach den Wertungen in unseren Tests sortiert. Dabei geht es um zehn Spiele, die mindestens eine Wertung von 85 Punkten erhalten haben. Spielspaß ist bei diesen also garantiert.



Der Preis ist jeweils inklusive des Rabatts für Gold-Mitglieder.

Alle Deals im Xbox Ultimate Game Sale