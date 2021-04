Am 27. April 2021 wurde die Farbpalette der Xbox Wireless Controller um eine weitere Farbe erweitert. Microsoft nennt diese Electric Volt. Der Controller soll für das elektrisierende und energetische Gaming stehen. Inspiriert wurde das Design von Profisportler-Trikots. Das Farbschema an sich orientiert sich an den Varianten Shock Blue und Pulse Red. Microsoft will mit dem kräftigen Gelb neue farbliche Akzente setzen.



Während er auf der Oberseite gelblich ist, erwartet euch als Kontrast eine weiße Rückseite. Die Leistung und die Fähigkeiten des Controllers sind dabei die gleichen wie schon zum Release der neuen Variante der Xbox Series X|S.



Kaufen könnt ihr den Xbox Wireless Controller bei den üblichen Händlern. Amazon spricht allerdings von einem Release am 4. Mai. Microsoft selbst hatte ihn für den 27. April 2021 angekündigt.

Jetzt Xbox Wireless Controller Electric Volt kaufen:

Xbox Wireless Controller Daystrike Camo erscheint am 4. Mai 2021: Neben der Volt-Variante gibt es ab dem 4. Mai noch die Daystrike Camo-Edition für den Controller. Diese bietet eine Camouflage aus Rot- und Schwarztönen.

Aktuell ist er allerdings nicht verfügbar. Eine Vorbestellung ist derzeit ebenfalls nicht möglich.

Xbox Wireless Controller Daystrike Camo bei Amazon kaufen