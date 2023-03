Xbox Wireless-Controller: Jetzt in besonders schickem Grün kaufen

Der Xbox Wireless-Controller erfreut sich schon seit der Xbox One-Zeit an einer großen Beliebtheit und er wurde für die aktuelle Konsolengeneration der Xbox Series X|S im Vergleich zur Xbox One nochmal verbessert. Unter anderem wurde ein Share-Button hinzugefügt und er liegt dank der strukturierten Griffe noch besser in der Hand.

Immer wieder veröffentlicht Microsoft den Wireless-Controller in neuen Farben. Nun gibt es ein spezielles Grün für den Controller. Ihr könnt euch ab sofort den Xbox Wireless-Controller in der Farbe Velocity Green kaufen.

Wann erscheint der Controller in Velocity Green? Der Release ist am 16. März 2023.

Wie viel kostet der Xbox Wireless-Controller? Der Preis liegt bei 59,99€.

Bei diesen Händlern könnt ihr ihn ebenfalls kaufen:

So sieht das Velocity Green aus

Der Xbox Wireless-Controller in Velocity Green besticht durch ein sehr hübsches Grün, das kräftig und dennoch hell ist. Dabei sind die Vorderseite und Teil des Griffs in diesem Grün gehalten. Die Rückseite wiederum ist Weiß und dazu gibt es Elemente in Schwarz.

Der Xbox Wireless-Controller kann mit der Xbox Series X|S, der Xbox One, dem PC und am Tablet, sowie Smartphone genutzt werden.