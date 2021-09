Die Lebenssimulation Youtubers Life, die euch den Alltag eines Youtubers von den bescheidenen Anfängen bis hin zum weltweit bekannten Star nacherleben lässt, geht in die zweite Runde: Noch in diesem Jahr soll Youtubers Life 2 erscheinen. Die Vorbestellungen für die Steam-Version wurden jetzt bereits gestartet, der Preis liegt bei 29,99 Euro.

Disclaimer: Die Youtubers-Life-Spielereihe erscheint bei Raiser Games. Der Publisher wird von der Webedia Mediengruppe mitfinanziert, zu der auch GamePro.de gehört.

Youtubers Life 2: Infos und Vorbestellungen

Was bietet Youtubers Life 2?

Um alle Bereiche des Youtuber-Lebens abzudecken, verbindet Youtubers Life 2 ganz verschiedene Gameplay-Aspekte miteinander:

Kanal erstellen und Videos veröffentlichten

Im Mittelpunkt des Arbeitsalltags eines jeden Youtubers steht natürlich der eigene Kanal. In Youtubers Life 2 könnt ihr diesen mit verschiedenen Videoformaten befüllen, von Let's Play bis hin zu professionellen Reviews. Oder aber ihr veranstaltet ganz einfach improvisierte Streams. Wie geschickt ihr euch dabei anstellt, entscheidet über die Zahl eurer Abonnenten und letztendlich über die Höhe eurer Einnahmen.

Newtube City entdecken

Ihr verbringt aber keineswegs die ganze Zeit zu Hause am Schreibtisch. Stattdessen lässt euch Youtubers Life 2 die Stadt Newtube City erkunden, die in die Bereiche Innenstadt, Rathaus und Hafen unterteilt ist. Hier könnt ihr neue Missionen entdecken, euch Inspiration suchen, Fotos machen und auf Instalife posten oder gleich direkt neue Videos aufnehmen.

Freunde finden

Natürlich könnt ihr in der Stadt auch neue Leute kennen lernen und Freundschaften schließen. Oder ihr nehmt an exklusiven VIP-Events teil. Auch lukrative Partnerschaften mit anderen Youtubern könnt ihr eingehen. Außerdem solltet ihr natürlich die Beziehung zu eurer Community und eure Präsenz in den sozialen Netzwerken pflegen. Sogar romantische Beziehungen sind möglich.

Berühmte Youtuber treffen

In Youtubers Life 2 könnt ihr außerdem zehn berühmte Youtube-Stars wie PewDiePie treffen und euch bei ihnen Ratschlägen oder spezielle Missionen holen. Mit Paluten und GermanLetsPlay ist auch die deutsche Youtube-Szene vertreten.

Alles anpassen

Wer erfolgreich sein will, braucht die richtige Arbeitsumgebung. Deshalb lässt euch Youtubers Life 2 in eurer Wohnung alles mögliche anpassen, wobei ihr auf eine große Auswahl an Möbeln und anderen Gegenständen zurückgreifen könnt. Auch das Äußere eures Avatars könnt ihr natürlich bis ins Detail gestalten, von der Kleidung über den Körperbau bis hin zur Frisur und der Form des Mundes.

