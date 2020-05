Konzepte zu eingestellten Zelda- & Mario-Spinoffs sind atemberaubend

Zelda und Super Mario hätten aus heutiger Perspektive sehr ungewöhnliche Spinoffs bekommen können. Bei den Retro Studios, die unter anderem für die Metroid Prime-Trilogie verantwortlich sind, sollten vor langer Zeit genau solche Spiele entstehen. Aus den Projekten ist zwar leider nie etwas geworden, aber dafür können wir uns jetzt über die zugehörige Concept Art freuen. Diese frühen Entwürfe von Sammy Hall haben es wirklich in sich und machen große Lust auf die nie erschienenen Spiele und ihre Welten.

Zelda- & Mario-Spinoffs sehen als Concept Art schlicht fantastisch aus

Unglaublich und fantasievoll: Es wirkt wirklich beeindruckend, was dabei herauskommt, wenn ein Künstler seiner Fantasie freien Lauf lässt. Was Sammy Hall jetzt auf seiner ArtStation-Seite veröffentlicht hat, sind natürlich sehr frühe Entwürfe und Konzepte. Aber genau das macht sie so spannend und interessant.

Es gibt hier keinerlei Grenzen oder Vorgaben, sondern einfach nur eine Marke mit einigen Elementen, die hohen Wiedererkennungswert besitzen. Sammy Hall hat damit offenbar einfach herumgespielt und eine ganze Menge an unterschiedlichen Dingen ausprobiert.

In einem Beitrag schreibt er, es sei, wie Dinge an eine Wand zu werfen und zu sehen, was hängen bleibt. Es gebe für ihn sinngemäß kaum etwas spaßigeres als eine so frühe Stufe der Pre-Production, in der wirklich noch gar nichts feststeht und alles offen beziehungsweise möglich ist.

Was wäre das für ein Zelda-Spiel geworden?

Hier findet ihr auf den ArtStation-Seiten gleich mehrere Bilder, die Sammy Hall unter "Dark Gerudo" zusammenfasst. Im Beschreibungstext zu der Konzept- und Design-Sammlung heißt es, die Idee hinter dem Spiel sei gewesen, eine Art Action-RPG oder JRPG zu entwickeln.

Inhaltlich hätte sich das Zelda-Spinoff wohl um Sheik drehen können. Zelda-Fans kennen den Charakter aus Zelda: Ocarina of Time, wo sich hinter der Maske natürlich Zelda selbst verbirgt. Auch in den Smash Bros.-Spielen ist die Figur schon seit Jahren stets mit von der Partie.

Hier gibt es noch eine ganze Sammlung voller Entwürfe, die Sammy Hall "Clocktown & Kids" genannt hat, die ebenfalls der Pre-Production-Phase des nie entwickelten Zelda-/Shiek-Spiels entsprungen sind.

"Horntown & Roots": Wo das herkommt, gibt es noch viel, viel mehr. Hier findet ihr auf den ArtStation-Seiten von Sammy Hall einige Landschaften und ähnliches, die ebenfalls zum eingestellten Zelda-Projekt aus den Jahren 2005 bis 2008 gehören.

Löst das hier bei euch auch so starke Nausicäa-Vibes aus?

Dieses Schloss erinnert ein bisschen an Draculas Behausung aus Castlevania und mischt das mit dem Zelda-Look:

Unter "Sheik & Deku" findet ihr nochmal eine ganze Menge an Charakterstudien. In der Beschreibung verrät Sammy Hall auch noch einige Story-Ideen: Möglich wäre zum Beispiel gewesen, die Herkunft des Master-Schwerts zu beleuchten. Auch die Geburt Ganons wird ins Gespräch gebracht.

Hier seht ihr zum Beispiel einen versteinerten Deku-Baum:

Das Mario-Spinoff hätte sich um Boo gedreht

Zu dem ebenfalls eingestellten Mario-Spinoff rund um Boo schreibt der Künstler Sammy Hall, er habe sich hier auf ungewohntes Terrain gewagt. Auch wenn einiges davon nicht unbedingt gelungen sei, sei er sinngemäß auch froh über Fehler, aus denen er lernen kann.

Hier findet ihr sämtliche Boo-Bilder auf der ArtStation-Page.

Wie findet ihr die Bilder? Welche Entwürfe sind eure Favoriten?