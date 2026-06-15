Zurück nach 40 Jahren: NES-Rollenspielklassiker jetzt günstig im Remake für Switch & PS5 schnappen!

Das Remake der beiden rund 40 Jahre alten Klassiker wirkt modern und trotzdem nostalgisch.

Gerade könnt ihr euch gleich zwei große Rollenspiel-Klassiker, die ursprünglich in den Jahren 1986 und 1987 für NES erschienen sind, günstig im schicken Remake für Switch oder PS5 sichern. Die erst im letzten Herbst erschienene Neuauflage bekommt ihr nämlich ab jetzt in den frühen Prime-Day-Angeboten bei Amazon zum stark reduzierten Preis:

Der Deal ist nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Offiziell startet der Amazon Prime Day übrigens erst am 23. Juni, trotzdem hat Amazon schon jetzt im Gaming-Bereich eine ganze Reihe von Vorab-Angeboten mit günstigen Spielen für Switch, Switch 2 und PS5 gestartet. Hier findet ihr die Übersicht:

80er-Klassiker in neuem Glanz: Das sind die Rollenspiel-Remakes!

Die Verknüpfung von 2D-Elementen mit 3D-Umgebungen funktioniert wie schon bei Octopath Traveler sehr gut.

Bei dem Angebot handelt es sich um Dragon Quest I & II HD-2D Remake, eine Neuauflage, die die beiden Rollenspiel-Klassiker im Glanz einer ganz neuen Grafik erstrahlen lässt, welche Figuren und Objekte im 2D-Pixelstil mit modernen, detaillierten 3D-Umgebungen verbindet. So entsteht ein Stil, der bildhübsch und trotzdem nostalgisch wirkt, obwohl er grafisch mit dem Original nichts mehr gemein hat. Selbst die 2D-Figuren wurden komplett neu modelliert.

Auch am Gameplay und an der Steuerung gibt es einige Verbesserungen, außerdem hat Square Enix eine Reihe neuer Inhalte eingefügt. Insbesondere der im Original recht kompakte erste Teil wurde um zusätzliche Story-Elemente erweitert, die ihn besser mit dem Nachfolger verbinden, mehr Informationen über die Welt und ihre Charaktere liefern und die Spielzeit so um ein paar zusätzliche Stunden verlängern.

Im ersten Dragon Quest seid ihr noch als einsamer Held unterwegs.

Am Kern der beiden Spiele ändern das nichts, auch die Remakes sind noch immer klassische Fantasy-Rollenspiele mit rundenbasierten Kämpfen. Im ersten Dragon Quest spielt ihr dabei noch einen einsamen Helden, der den Drachenfürsten besiegen und das Reich Alefgard retten soll. Erst Teil 2 ist ein typisches JRPG, in dem ihr mit einer Gruppe unterwegs seid. Dabei handelt es sich um Nachfahren des Original-Helden, die 100 Jahre später einen bösen Magier bekämpfen.

Beiden Spielen merkt man zwar an, dass sie aus einer simpleren Zeit stammen, sowohl spielerisch als auch erzählerisch. Dennoch sind beide in ihrer modernisierten Form noch immer sehr gute Rollenspiele, sodass sich das Nachholen auf jeden Fall lohnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch erst mal mit dem bereits 2024 erschienenen Dragon Quest III HD-2D Remake beginnen, das es bei Amazon gerade ebenfalls günstiger gibt. Dieses erzählt nämlich die Vorgeschichte von Dragon Quest I und II: