Zwei Switch-Spiele für zusammen 26,99€: Schnappt euch dieses günstige Bundle-Angebot jetzt bei Amazon!

Diese beiden niedlichen Spiele sind erst kürzlich auf die Nintendo Switch gekommen und jetzt schon stark reduziert im Bundle-Angebot.

Gerade könnt ihr euch bei Amazon ein Bundle mit zwei erst vor rund drei Monaten für Nintendo Switch erschienenen Spielen günstig im Angebot schnappen. Die Remasters der beiden Klassiker My Sims und MySims Kingdom, die in den Verkaufscharts des Händlers aktuell sogar vor Hits wie Zelda: Echoes of Wisdom stehen, bekommt ihr jetzt zum Top-Preis von 26,99€ für beide Spiele zusammen:

Amazon macht keine genauen Angaben zur Dauer des Deals. Da er auf der Shopseite als „befristetes Angebot“ bezeichnet wird, dürfte er aber wohl höchstens für einige Tage verfügbar sein.

Switch-Spiele im Bundle-Angebot: Was bieten die beiden Klassiker-Neuauflagen?

1:51 MySims - Offizieller Trailer zum Spin-off der Sims-Reihe (Originalversion für Wii)

Autoplay

Bei den MySims-Spielen handelt es sich um besonders niedliche und entspannte Ableger der berühmten Sims-Reihe von Electronic Arts, die ursprünglich für Nintendo DS und Wii erschienen sind. Das Cozy Bundle für Nintendo Switch, das erst im November 2024 veröffentlicht wurde, liefert euch nun mit MySims und MySims Kingdom die ersten beiden Teile dieser Reihe in einer überarbeiteten Version, die unter anderem bessere Grafik und Touch-Steuerung bietet.

Spielerisch haben die MySims-Spiele mehr mit einer Lebenssimulation wie Animal Crossing: New Horizons als mit der Sims-Hauptreihe zu tun. Ihr kontrolliert hier nämlich direkt eure Spielfigur und verschönert mit dieser die Spielwelt, indem ihr Häuser baut, für die passende Inneneinrichtung sorgt und sogar Kleidung entwerft.

In den MySims-Spielen macht ihr niedliche, harmonische Spielwelten noch schöner.

Das tut ihr nicht nur nach Lust und Laune, sondern erfüllt auch Aufträge für die Bewohner der Spielwelt, mit denen ihr euch dadurch anfreundet und mehr über ihre individuellen Geschichten kennenlernt. Vor allem MySims Kingdom hat in dieser Hinsicht eine Menge zu bieten. Während ihr im normalen MySims nämlich noch auf eine Kleinstadt beschränkt bleibt, könnt ihr hier ein ganzes Fantasy-Königreich erkunden, das eine Menge Geheimnisse bereithält.

Mit der Zeit schaltet ihr mehr Bauoptionen frei, um euch kreativ so richtig austoben zu können. Zwischendurch müsst ihr auch mal das eine oder andere kleine Rätsel lösen. Spielerisch sonderlich fordernd sind die beiden MySims-Spiele allerdings nicht. Es handelt sich eher um Wohlfühl-Spiele, durch die ihr zusammengerechnet circa 30 bis 40 Spielstunden lang in eine freundliche, harmonische Welt abtauchen und entspannen könnt.