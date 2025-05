Das zweitbeste PS5-Rennspiel nach Forza Horizon 5 gibt's jetzt zum Top-Preis im Sonderangebot!

Bei Amazon gibt's aktuell eines der besten PS5-Rennspiele für weniger als die Hälfte im Sonderangebot.

Gerade könnt ihr euch das Spiel, das zumindest bis zum PS5-Release von Forza Horizon 5 im April die unangefochtene Nummer 1 unter den PS5-Rennspielen war, im Angebot schnappen. Bei Amazon gibt es den PlayStation-exklusiven Hit jetzt 56 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP. Hier findet ihr den Deal:

Das Angebot ist Teil des Days of Play Sales bei Amazon, der noch bis zum 11. Juni läuft. Der Deal könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte oder ihr es schon habt, bekommt ihr übrigens auch zwei der größten Rennspiel-Konkurrenten günstiger:

Authentischer Rennsport auf Top-Niveau: Das bietet der PS5-Rennspielhit!

0:30 Gran Turismo 7: Gratis-Update 1.59 bringt vier neue Autos für das PS5-Rennspiel

Es geht hier natürlich um Gran Turismo 7, das nicht nur in unserem GamePro Test toll abgeschnitten, sondern weltweit Top-Wertungen abgestaubt hat. Das Lob hat sich das Exklusivspiel nicht zuletzt durch seine hervorragende Fahrphysik verdient. Wer eine realistische Rennsportsimulation will, wird hier auf jeden Fall besser bedient als etwa bei Need for Speed, The Crew und sogar Forza Horizon 5, die alle eher Arcade Racer sind.

Im Gegensatz zu manch anderer Simulation ist Gran Turismo 7 aber trotz allem Realismus sehr einsteigerfreundlich. Umfangreiche Hilfsfunktionen, die euch auf Wunsch sogar beim Lenken und Bremsen unter die Arme greifen, sorgen dafür, dass kein Neuling auf der Strecke bleibt.

12:44 Gran Turismo 7 - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut

Außerdem punktet Sonys Rennspielhit durch seinen enormen Fuhrpark: Über 400 Wagen aus den verschiedensten Klassen stehen euch zur Verfügung und unterscheiden sich beim Fahrgefühl deutlich voneinander. Mit diesen könnt ihr euch auf 34 Strecken mit 97 Variationen austoben. Anders als in Gran Turismo Sport gibt es diesmal auch wieder eine umfangreiche Solo-Kampagne.

Was Gran Turismo 7 hingegen nicht bietet, ist eine Open World. In der Kampagne sucht ihr euch eure Rennen lediglich auf einer Übersichtskarte aus. Wenn ihr also frei durch die Welt rasen wollt, müsst ihr doch zu Need for Speed Unbound, The Crew Motorfest oder eben Forza Horizon 5 greifen. Wenn ihr es jedoch auf ein authentisches Rennsporterlebnis abgesehen habt, ist Gran Turismo 7 nach wie vor die allererste Wahl.