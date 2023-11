10 grandiose Schock-Momente in Spielen, die gar keine Horror-Games sind

Horror ist oft am schlimmsten, wenn wir ihn nicht erwarten. Wir haben für euch einige Momente in Spielen herausgesucht, die eigentlich nichts mit der Gruselei zu tun haben – und uns gerade deswegen so geschockt haben.

00:00 - Geschichten aus der GameStar-Gruft

00:54 - Dimis furchterregende Hinterzimmer aus Trepang2

02:47 - Marcos schrecklicher Blutdurst in Half-Life: Vampire Slayer

05:25 - Phils Raum-Angst in Vampire: Bloodlines

07:36 - Geschichten aus der GameStar-Gruft II

07:53 - Fabianos Geister-Rodeo in Read Dead Redemption 2

10:21 - Steffis Maschinen-Terror in Horizon

12:03 - Natalies Spinnen-Phobie in Cyberpunk 2077

14:03 - Valis Stadtneurose in Ratchet and Clank

15:50 - Geschichten aus der GameStar-Gruft III

16:07 - Lennys Farben-Furcht aus OMORI

18:47 - Marys Kindheitstrauma aus Lego Insel

20:54- Tristans Heimat-Horror aus The Binding of Isaac

22:28 - Geschichten aus der GameStar-Gruft IV