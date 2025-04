10 Minuten Gameplay: Cralon wirkt düster und bedrohlich wie Gothic es nie war

Mit Cralon arbeiten die früheren Piranha-Bytes-Chefs Björn und Jenny Pankratz an einem neuen Rollenspiel, das sich deutlich düsterer gibt als ihre früheren Werke. Im Rahmen der Find Your Next Game Show wurde erstmals echtes Gameplay gezeigt – inklusive Kämpfen, Umgebungserkundung und ersten Einblicken in die Spielwelt.

Cralon spielt wie einst Arx Fatalis oder Ultima Underworld im Untergrund, auch die Ego-Perspektive ist gleich. Ihr sammelt Gegenstände, bekämpft Ratten und müsst uralte Beschwörungsrituale von bösen Dämonen verstehen.

Optisch setzt Cralon auf stylisierte Unreal-Engine-Grafik mit hohem Kontrast, harten Schatten und einem kühlen Farbschema. Das Gameplay-Video macht jetzt einen konkreteren Eindruck als frühere Teaser.

Cralon entsteht beim neuen Pithead Studio, das nach der Schließung von Piranha Bytes gegründet wurde. Ein Release-Termin ist bislang nicht bekannt.