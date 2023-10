2023 war eine Katastrophe für Videospiele!

Kaum ein Spiele-Jahrgang hat so viele Superhits wie 2023 hervorgebracht. Doch große Erfolge wie Baldur's Gate 3, Zelda: Tears of the Kingdom und Co überstrahlen die inzwischen massiven Probleme in der Spieleindustrie. Denn während das Jahr für Fans sensationell gut war, war's für die, die diese Spiele entwickeln ein Desaster.

Michi zeigt euch im Video wo's überall hinter den Kulissen kracht und wieso das vielleicht sogar die Vorboten eines großen Crashs in der Games-Branche sind. Denn eins steht fest: SO kann's nicht mehr lange weitergehen!

00:00 - Einleitung: Alles gut - oder nicht?

01:51 - Studioschließungen

03:06 - Massenentlassungen

06:50 - Unity-Engine-Debakel

09:21 - Das Geld sitzt nicht mehr locker

12:37 - Games-Förderung

14:47 - Streik in der Games-Branche

18:11 - Ein Weg aus der Krise?

19:57 - Verabschiedung