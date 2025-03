Baldur's Gate 3 stellt vier weitere neue Unterklassen vor, darunter ein betrunkener Mönch

Nach wie vor warten Fans von Baldur`s Gate 3 auf den Release des angeblich letzten großen Updates für Larians Rollenspiel. Update 8 sollte in den nächsten Wochen aufschlagen und bringt nochmal jede Menge Fixes sowie einige neue Inhalte ins Spiel.

Die wichtigsten davon sind sicherlich die neuen Unterklassen. 12 Stück kommen davon ins Spiel, eine für jede Klasse. Vier Unterklassen wurden zuletzt im Detail vorgestellt, vier weitere sind jetzt an der Reihe. Folgende neue Klassen könnt ihr im Trailer bestaunen:

- Oath of the Crows Paladin: Ein Paladin, der auf das Einhalten von Gesetzen pocht

- Arcane Archer Kämpferin: Eine Bogenschützin, die ihre Pfeile verzaubert.

- Drunken Master Mönch: Dieser Mönch rennt besoffen in den Kampf und wird dadurch unvorhersehbar.

- Swarmkeeper Waldläuferin: Statt mit einem einzelnen Tier, geht diese Waldläuferin eine Verbindung mit einem magischen Schwarm ein.



Es bleiben jetzt nur noch vier weitere Unterklassen übrigen, die wohl in einem letzten Vorstellungsvideo gezeigt werden. Wir wissen aber auch schon, dass es sich um Hexblade Hexenmeister, die Bladesinger Magierin, den Shadow Magic Zauberer und die Swashbuckler Schurkin handelt. Die perfekte Ausrede übrigens, um eine weitere Runde mit diesen grandiosen Rollenspiel zu drehen!

Wann der Patch erscheint, ist noch nicht bekannt. Wir rechnen aber damit, dass es bald so weit sein könnte.