6 spannende Geheimnisse aus der Elden Ring-Erweiterung, die ihr noch nicht wusstet

Elden Ring, oh Elden Ring – was haben wir dich vermisst. Zum Glück gab es mit Shadow of the Erdtree nun kürzlich Nachschub von FromSoftware und der kam nicht nur bei uns, sondern auch bei euch in der Community richtig gut an.

In unserem Testvideo hat euch Kollegin Natalie zwar schon eine ganze Menge über den DLC verraten, aaaber im Reich der Schatten schlummern noch so einige Geheimnisse, die ihr vielleicht noch nicht entdeckt habt. Wollt ihr also wissen, wie ihr unter anderem Licht und Dunkelheit vereinen oder einen schlafenden Golem erwecken könnt, füllt eure Heiligflaschen, macht es euch bequem und los geht’s.

Plus: Warum die Quests in Elden Ring ein großes Missverständnis sind

Oh, und: Achtung Spoiler. Hier geht es um geheime Gebiete und Aha-Momente, die nicht offensichtlich sind.

Für noch mehr Shadow of the Erdtree, findet ihr hier unser Sonderheft zum DLC!