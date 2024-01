83er-Schnitt auf Opencritic: Dieses neue Adventure solltet ihr nicht unterschätzen

Mit Lil Guardsman ist am 23. Januar ein neues Fantasy-Adventure auf den Konsolen und dem PC erschienen, das aktuell sehr gute Wertungen einfährt.

Ähnlich wie in Papers. Please müsst ihr dabei verschiedene Personen kontrollieren und entscheiden, wer passieren darf und wer draußen bleiben müsst. In Lil Guardsman seid ihr dabei allerdings ein 12-jähriger Junge in einer Fantasy-Welt. Allerlei Kreaturen verlangen Einlass und eure Entscheidungen prägen das Schicksal der Königreichs.

Lil Guardsman ist seit dem 23. Januar auf PS4, PS5, den Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC verfügbar.