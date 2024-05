Seid ihr mal wieder auf der Suche nach einer kurzweiligen Ballerbude, frei nach dem Motto "Hirn aus, Spaß an", dann schaut euch mal Mullet Mad Jack genauer an, das am heutigen 15. Mai auf Steam erscheint und laut Entwickler Hammer95 später auch noch auf Konsolen kommen soll.

Starke Wertung auf Meta- und OpenCritic: Erste Kritiken zum Spiel sind derweil überaus positiv und loben die tolle Anime-Retro-Optik und den Mix aus schneller Action und der Prise Strategie, die man zum Durchballern benötigt.

Wollt ihr noch mehr über den guten Jack wissen, Kollege Stephan hat den Shooter bereits gezockt und stellt ihn euch im verlinkten Artikel genauer vor.