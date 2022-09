A Plague Tale: Requiem ist wunderschön und knallhart - Videopreview zur Mittelalter-Action

A Plague Tale: Requiem führt die Geschichte um Amicia, Hugo und die verheerende Rattenplage in einem fiktiven Frankreich fort. Nachdem die Geschwister im ersten Teil knapp der Inquisition entkommen sind, finden sie in Requiem scheinbar endlich Frieden - nur um dann von der Plage und Hugos mysteriöser Krankheit wieder eingeholt zu werden. Die Rettung scheint eine geheime Insel - aber da müssen die beiden auch erstmal hinkommen.

Requiem spielt sich genau wie Innocence wie eine Mischung aus Action und Stealth, allerdings hat Amicia mittlerweile ein paar mehr Tricks im Ärmel. Unter anderem verfügt sie über Nahkampfangriffe, kann Blocken, und auch ihr kleiner Bruder Hugo hat seine Verbindung zu den Ratten vertieft und so neue Kräfte gewonnen. Was die beinhalten, wie sich Requiem spielt und woran Entwicklerstudio Asobo vielleicht noch arbeiten sollte, haben wir in diesem Video für euch zusammengefasst.