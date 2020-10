A Tale of Paper - Neuer Gameplay-Trailer kündigt Oktober-Release an

07.10.2020 16:52 Uhr

Noch im Oktober bekommt die PS4 einen neuen Exklusivtitel. In dem Adventure A Tale of Paper seid ihr als Papierjunge Line unterwegs und setzt Origami-Fähigkeiten ein, um Levels zu meistern und Hindernisse zu überqueren.



Release ist am 21. Oktober 2020.