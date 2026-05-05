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Adorable Adventures schickt euch als Wildschwein-Baby auf ein knuffiges Abenteuer

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Adorable Adventures schickt euch als Wildschwein-Baby auf ein knuffiges Abenteuer

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
05.05.2026 | 16:50 Uhr

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Adorable Adventures anschauen. Das Cozy-Game wurde von Wild Sheep Studio entwickelt, die ihr vor allem durch ihr eingestelltes Projekt WiLD kennen dürftet. Zwar hat das 2014 angekündigte PS4-Exclusive mit Schamanen und Tierverwandlungen nie das Licht der Welt erblickt, aber dafür könnt ihr jetzt als kleines Wildschwein-Ferkel Boris durch die Wälder Südfrankreichs streunen und niedliche Abenteuer erleben.
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Adorable Adventures

Genre: Adventure

Release: 30.04.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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