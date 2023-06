Age of Water ist ein MMO auf offener See, in dem ihr eure eigenen Boote baut

Das neue MMO Age of Water spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die gesamte Erde von Wasser bedeckt ist und es nur vereinzelt Siedlungen gibt, die auf den Überresten von Hochhäusern und ähnlichen Strukturen errichtet wurden. Das Spiel, das ihr gemeinsam mit Freund*innen oder alleine erleben könnt, dreht sich folgerichtig vor allem um Boote.

Ihr baut euch aus gefundenen Teilen eure eigenen Schiffe und habt dabei die Wahl, ob ihr große Kreuzer mit viel Platz für Ressourcen und Waren oder kleine wendige Boote mit Angriffswaffen errichten wollt. In der offenen Welt könnt ihr unterschiedliche Aufträge annehmen und auf hoher See gegen andere Spieler*innen und KI-Gegner kämpfen.

Zu Beginn des Spiels sollt ihr dabei nur auf computergesteuerte Feinde treffen, später könnt ihr euch dann auch in PvP-Gefechte stürzen und anderen Crews ähnlich wie in Sea of Thieves ihre Beute streitig machen.