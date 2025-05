Hell is Us ist die Antwort auf Open-World-Müdigkeit!

Mit dem Actionspiel Hell is Us für PC, PS5 und Xbox Series versucht sich das Studio Rogue Factor an einer Art "Heilmittel" für Open-World-Müdigkeit. Denn hier soll das Entdecken einer Spielwelt endlich wieder Spaß machen. Und dafür geht man einen radikalen Schritt: Es gibt einfach keine Map, keine Questmarker und noch nichtmal so wirkliche Quests. Ihr müsst die Semi-Open-World also komplett auf eigene Faust durchkämmen.

Klingt ja erstmal gut - aber klappt das überhaupt? Um das zu klären bin ich extra nach Paris gefahren, um Helll is Us auf dem PC zwei Stunden zu spielen und den Chef-Entwicklern Löcher in den Bauch zu fragen.

Übrigens: Ab dem 2. Juni soll es auf Steam im Rahmen des Next Fests eine Demo zu Hell is Us mit rund eineinhalb Stunden Spielzeit geben.

00:00 - Intro

02:04 - Die Story

05:28 - Die Kämpfe

08:35 - Spielwelt & Map

11:35 - Loot & Ausrüstung

13:13 - Highlight: Die Ermittlungen

15:21 - Fazit