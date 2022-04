AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative - - Gameplay-Trailer zeigt die neuen Systeme

06.04.2022 17:24 Uhr

AI The Somnium Files ist die neueste Reihe des Zero Escape-Schöpfers Kotaro Uchikoshi und wurde mit dem ersten Ableger bereits von Visual Novel-Fans gefeiert.

Mittlerweile steht bereits der zweite Teil nirvanA Initiative in den Startlöchern. Mit einem Gameplay-Trailer zeigt Spike Chunsoft jetzt, was euch spielerisch für neue Systeme erwarten. So nutzt ihr zum Beispiel X-Ray- und Thermal-Ansichten, um Tatorte genau zu untersuchen. Dafür könnt ihr zum Beispiel auch die Gedanken von anderen Personen untersuchen. Am Ende müsst ihr alle Hinweise zusammenfügen, um den Fall zu lösen.

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative - erscheint am 24. Juni für PS4, Switch, Xbox One und PC.