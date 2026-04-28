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Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen

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Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen

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Christian Fußy
28.04.2026 | 17:35 Uhr

Wir haben mit dem Steam Controller gezockt und beantworten euch die brennendsten Fragen zum neuen Premium-Produkt von Valve. Stimmen die Leaks? Wie viel kostet der Steam-Controller? Was kann das Gerät? Ist er so präzise wie eine Maus? Und wie fühlt er sich an? Wir liefern in diesem Video die wichtigsten Fakten.

Gerade keine Zeit für ein Video? Alle Infos zum Steam Controller gibt's auch kompakt zusammengefasst als Artikel
 

 
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