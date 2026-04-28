Valve enthüllt Infos zum Steam Controller: Preis, Release und alle Features sind jetzt offiziell bekannt

Das ist der neue Steam Controller von Valve.

Nachdem durch einen vorzeitig veröffentlichten Test am Montag bereits der Preis von Valves neuem Steam Controller durchgesickert war, wurden heute alle wichtigen Daten vom Release bis zu den Features des Pads offiziell enthüllt.

Preis und Release des Steam Controllers

Den Controller könnt ihr euch ab dem 04. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit im Steam Store zum Preis von 99 Euro kaufen.

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Einordnung zum Preis

Damit liegt das Pad preislich zehn Euro über der UVP des Pro Controllers für die Switch 2 und ist dementsprechend auch teurer als der PS5-DualSense, was aufgrund der angebotenen Features des Steam Controllers allerdings nicht weiter verwundert.

Der Akku des Steam Controllers

Laut Valve wurde im Steam Controller ein 8,39 Watt Lithium-Ionen-Akku verbaut, mit dem ihr über 35 Stunden am Stück spielen könnt. Nutzt ihr das Pad hingegen für Virtual Reality-Sessions, kann die Akkulaufzeit geringer ausfallen.

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Laden könnt ihr den Steam Controller entweder via USB-C-Kabel oder durch eine Drahtlosverbindung. Hierfür benötigt ihr den sogenannten Controller Puck (im Lieferumfang enthalten), der sich magnetisch an die Rückseite des Pads clippt.

Gewicht: 292 g Zum Vergleich wiegt der PS5-Dualsense ca. 280g

292 g Maße (H/B/T): 11,1 cm x 15,9 cm + 5,7 cm

(H/B/T): 11,1 cm x 15,9 cm + 5,7 cm Bluetooth 5.0 wird empfohlen (ab 4.2 möglich)

Die wichtigsten Controller-Features

Was beim Design des Steam Controllers sofort ins Auge sticht, sind die beiden Trackpads, die euch als Maus- und Tastatur-Ersatz erhöhte Präzision bieten sollen.

Auf der Rückseite sind zudem vier frei belegbare Grifftasten verbaut, damit ihr beim Spielen weniger umgreifen müsst.

Weitere Features des Steam Controllers

2 magnetische Analogsticks (TMR)

4 Haptikmotoren

2 Griffsensoren für die Gyrosteuerung

Zudem hat der Steam Controller auf der Vorderseite noch zwei Buttons, die zur schnellen Navigation dienen.

Zum einen die Steam-Taste auf der Vorderseite zum Ein- und Ausschalten des Controllers und zur direkten Navigation in die Steam-Bibliothek. Zum anderen den Schnellzugriffsmenü-Button (drei kleine Punkte), der nach längerem Drücken ein Menü öffnet, in dem ihr beispielsweise die Freundesliste oder den Steam Chat öffnen könnt.

Generell könnt ihr den Controller mit dem kompletten aktuellen Hardware-Portfolio von Valve nutzen, also dem Steam Deck, der Steam Machine und auch Steam Frame - und natürlich auch beim Spielen am PC.

Wie ist euer erster Eindruck vom Steam Controller und stimmt für euch der Preis in Kombination mit dem, was das Pad so alles auf dem Kasten hat?