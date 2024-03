Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Mit dem neuen Alone in the Dark kehrt die wohl älteste Horrorspielserie zurück und liefert einen guten Reboot für PC, PS5 und Xbox Series X und S.

Im 2024er Alone in the Dark wählt ihr erneut zwischen Emily Hartwood und Privatermittler Eward Carnby und sucht im Derceto-Anwesen nach Emily's Onkel. Dabei müsst ihr nicht nur Rätsel lösen, sondern auch gegen mysteriöse Monster kämpfen.

Im Test-Video zu Alone in the Dark gehen wir auf Stärken und Schwächen des neuen Survival-Horrorspiels ein.