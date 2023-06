Als Fee ein Farm hochziehen? In Fae Farm macht ihr genau das

Fae Farm ist eine zauberhafte neue Farming-Sim, die am 8. September für die Nintendo Switch und den PC erscheint und euch in eine Fee verwandelt. Also solche arbeitet ihr mit euren magischen Kräften an eurer eigenen Farm. Ihr legt Felder an, sät und erntet Pflanzen und gebt Kühen, Schafen und Hühnern ein neues Zuhause.

In der naheliegenden Stadt könnt ihr euch mit Bewohner*innen anfreunden und einkaufen gehen. Die magische Welt von Azoria bietet darüber hinaus viele Abenteuer, in denen ihr euch auch wie in den Dungeons von Stardew Valley verteidigen müsst.

Die verschiedenen Jahreszeiten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Das knuffige Spiel, das vom Indie-Studio Phoenix Labs entwickelt wird, könnt ihr sowohl alleine als auch zusammen mit bis zu drei weiteren Spieler*innen erleben.