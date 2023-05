Amnesia: The Bunker - Knapp 10 Minuten neues Gameplay aus der Survival-Horror-Hoffnung

Amnesia: The Bunker ist der vierte Teil der Survival-Horror-Reihe und gleichzeitig der erste, der auf eine offene Welt setzt. Das Spiel erscheint am 23. Mai für PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Ein neues Gameplay-Video zeigt jetzt knapp 10 Minuten Spielszenen und ein paar Mechaniken.

In der Rolle eines französischen Soldaten verschlägt es euch in einen Bunker aus dem ersten Weltkrieg. Hier müsst ihr versuchen, zu überleben und einen Ausweg zu finden. Neben Monstern ist dabei auch die Dunkelheit selbst gefährlich. Ihr müsst also immer darauf achten, ausreichend Licht zu machen.