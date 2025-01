Animal Crossing-Fans sollten bloß nicht das neue Hello Kitty-Spiel für Switch/PC verpassen

Hello Kitty: Island Adventure ist jetzt nach fast anderthalb Jahren Apple-Exklusivität für die Nintendo Switch und dem PC erschienen.

Das neue Cozy-Spiel mit Open World ist eine Mischung aus Animal Crossing und Breath of the Wild und lässt euch in der Rolle von eurer eigenen, tierischen Figur, die beliebten Sanrio-Charaktere wie Hello Kitty, Cinnamoroll, My Melody, Kuromi, Big Challenges und viele mehr befreunden.

Tatsächlich funktioniert der Mix so gut, dass er nicht nur uns gefällt, sondern auch der internationalen Presse, die auf Opencritic und Metacritic das Spiel jeweils mit einer durchschnittlichen Wertung von aktuell 82% respektive 83% belohnt.