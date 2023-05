Apex Legends - Gameplay-Trailer stellt die Legende und Features aus Season 17 vor

Respawn's Battle-Royale-Dauerbrenner Apex Legends startet am 9. Mai in seine 17. Season und stellt die neue Legende Arsenal im Trailer vor. Arsenal ist eine Ikone der Spiele, hat die Schießeisen aber schon lange an den Nagel gehängt. Er kehrt nun zurück, um seinen Sohn zu schützen.

Er kann eine dritte Waffe tragen, ein Projektil abfeuern, das gegnerische Waffen zum Überhitzen bringt und ultimativ in einen Wutrausch geraten, der seine Mitspieler*innen buffed und seine dritte Waffe auflevelt. Season 17 bringt darüber hinaus ein paar Map-Änderungen und ein neues Survival-Item.