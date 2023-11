Die animierte Netflix-Serie Arcane wird 2024 fortgesetzt. Ein kurzer Teaser zeigt Titelheldin Jinx und kündigt den Start für September nächstes Jahr an. Die erste Staffel entwickelte sich 2021 zu einem echten Hit, nicht nur bei Fans von League of Legends, der Vorlage zur Serie.

Arcane erzählt eine Geschichte, die vor LoL spielt und vor allem in der riesigen Metropole Piltover angesiedelt ist. Der Stadtstaat ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Während die eine Hälfte in Armut lebt, herrscht auf der anderen Seite der pure Luxus.