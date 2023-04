Armored Core 6: Erster Gameplay-Trailer enthüllt das Release-Datum

Mit Armored Core 6: Fires of Rubicon kehrt From Software zum ersten Mal seit über zehn Jahren zu seinen Wurzeln zurück. Die Fortsetzung wird anders als in den letzten Jahren kein neues Soulsspiel, wie etwa zuletzt Elden Ring. Stattdessen lassen die Entwickler*innen die Mech-Action aus den frühen Tagen des inzwischen hoch angesehenes Entwicklungsstudios wieder aufleben. Hier baut ihr euch einen eigenen Kampfroboter aus zahlreichen Einzelteilen zusammen und stürzt euch in bombastische Gefechte auf riesigen Karten.

Der Trailer zeigt nicht nur erstes Gameplay des Actionspiels, sondern enthüllt auch endlich den Release-Termin. Am 25. August 2023 wird das Spiel erscheinen.

Wir konnten mit den Entwicklern über ihr Projekt sprechen und erklären euch in der großen Preview, warum dieses Spiel selbst Mech-Verweigerer umstimmen könnte.