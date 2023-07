Armored Core 6: Neuer Story-Trailer sagt euch, um was es im Actionspiel geht

Am 25. August erscheint mit Armored Core 6: Fire of Rubicon das neue Actionspiel von From Software. Im neuen Trailer erfahrt ihr mehr zur Geschichte rund um Söldner und Mech-Pilot Raven.

In den kommenden Tagen und Wochen wird GamePro das neue Spiel der Elden Ring-Macher für euch begleiten und euch nicht nur in einem Test verraten, was der potentielle Actionhit taugt, sondern auch, ob das Spiel für Souls-Fans der japanischen Spieleschmiede eine Empfehlung ist.