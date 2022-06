As Dusk Falls - Das nächste Xbox-Exclusive hat endlich einen Release-Termin

13.06.2022 17:53 Uhr

Vor fast genau einem Jahr wurde auf dem Xbox Showcase erstmals As Dusk Falls angekündigt. Ein interaktives Drama über zwei Familien, die einen eigenen Kampfs ums Überleben führen. Als Spieler begleitet ihr verschiedene Charaktere der jeweiligen Familie und trefft die Entscheidungsgewalt bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen.

Auf dem diesjährigen Xbox/Bethesda Showcase gab es nun ein neues Lebenszeichen in Form eines Trailers zu sehen, der euch ein weiteres Mal den ungewöhnlichen Grafikstil von As Dusk Falls vorstellt. Darüber hinaus verrät das Video auch den Releasetermin: Bereits am 19. Juli 2022 soll das Adventure für PC und Xbox-Konsolen erscheinen. Der Release findet am selben Tag auch im PC und Xbox Game Pass statt.