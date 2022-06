Microsoft/Bethesda Showcase - Alle Ankündigungen im Überblick

In über 90 Minuten haben Microsoft und Bethesda gezeigt, was uns in den kommenden Monaten auf Xbox One und Xbox Series X/S erwartet. Hier im Artikel fassen wir für euch alle Ankündigungen samt der wichtigsten Trailer zusammen. Wie gewohnt findet ihr weit oben die Highlights der Show, etwas weiter unten die restlichen Informationen zu den präsentierten Spielen.

Die Highlights des Showcase

Redfall

Release: 2023

2023 Gezeigt wurde: Gameplay

Den Anfang der Show machte der neue Koop-Shooter Redfall von Bethesda, den ihr auch im Singleplayer spielen könnt und der mit reichlich Gameplay zeigte, was uns im Spiel erwartet. Zu sehen war eine Mix aus Stealth und Action, gewürzt mit vielen effektvollen Fähigkeiten.

Die Preview von Tobi könnt ihr euch bereits hier anschauen:

1 1 Preview So will Arkanes Koop-Vampir-Shooter unser Blut in Wallung bringen

Hollow Knight: Silksong

Release: TBA

Gezeigt wurde: Gameplay

Es ... gab erstes Material zu Hollow Knight: Silksong seit drei Jahren zu sehen. Allerdings nur die Info, dass das Metroidvania zum Release in den Xbox Game Pass kommt, auf ein Release-Datum müssen wir weiter warten. Trauen wir der Aussage von Microsoft, müsste es binnen eines Jahres soweit sein, da alle Game Pass-Spiele in diesem Zeitraum veröffentlicht werden sollen.

32 2 Silksong Bestätigt: Silksong kommt direkt zum Launch in den Game Pass

A Plague Tale: Requiem

Release: 2022

Gezeigt wurde: Gameplay

Nachdem A Plague Tale: Requiem bereits am Freitag während des Tribeca-Festivals in New York gezeigt wurde, gab es jetzt endlich neues Gameplay aus dem Action-Adventure zu sehen, das nach wie vor in diesem Jahr erscheinen soll.

Forza Motorsport

Release: Frühling 2023

Gezeigt wurde: Feature-Showcase

Für Rennspiel-Fans ein absolutes Highlight während der Show war die umfangreiche Präsentation von Forza Motorsport. Das Reboot der Reihe von Entwickler Turn 10 kommt unter anderem mit Ingame-Raytracing und einem deutlich verbesserten Schadensmodell daher.

Alles weitere zur Ankündigung lest ihr hier:

11 2 Forza Motorsport Neuer Teil bietet Ingame-Raytracing und sieht fantastisch aus

Minecraft Legends

Release: 2023

Gezeigt wurde: Trailer mit etwas Gameplay

Ein neues Minecraft wurde ebenfalls angekündigt, das auf den Namen Minecraft Legends hört und dass als Action-Strategie-Titel daherkommt. Los geht es ebenfalls bereits 2023. Das Spiel soll zudem auf PlayStation-Konsolen und Nintendo Switch kommen.

Starfield

Release: 2023

Gezeigt wurde: Gameplay, Feature-Showcase

Endlich gab es den Gameplay-Reveal von Starfield, das ja leider nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Laut Todd Howard erwartet uns ein "episches Rollenspiel". Gezeigt wurde nicht nur reichlich actionreiches Gunplay, auch einen Blick auf das Skill-System und die Möglichkeit eigene Außenposten und Schiffe zu bauen wurde gezeigt. Letztere können wir zudem fliegen.

Alles weitere zu Starfield lest ihr in Kürze hier:

7 3 Starfield Jede Menge Gameplay, aber ich kann nur an die Raumschiffe denken

Diablo 4

Release: 2023

Gezeigt wurde: CGI-Trailer, Gameplay

Der Necromancer wurde als fünfte und letzte Klasse mit einem neuen CGI-Trailer für Xbox angekündigt. Während Gameplay gezeigt wurde, gab es zudem noch einige Infos. Darunter: Character-Customization ist möglich, 150 Dungeons soll es ebenfalls geben, Diablo 4 soll zudem als MMO eine Social Experience werden.

Alles weitere zum großen Info Drop lest ihr hier:

3 2 Diablo 4 Die Necromancer-Klasse samt Release-Jahr wurden enthüllt

Cocoon

Release: TBA

Gezeigt wurde: CGI-Trailer

Das neue Spiel des leitenden Gameplay-Designers von LIMBO und Inside, Jeppe Carlson. In Cocoon geht es in kosmische Sphären, wo wir reichlich Rätsel lösen sollen.

Wo Long: Fallen Dynasty

Release: Early 2023

Gezeigt wurde: CGI-Trailer

Das neue Spiel der Nioh-Macher Team Nina heißt Wo Long: Fallen Dynasty und wurde auf dem Showcase mit einem actionreichen CGI-Trailer angekündigt.

Overdose

Release: 2023

Gezeigt wurde: Nur Ankündigung

Das neue Spiel von Hideo Kojima kommt auf die Xbox. Mehr Infos wollte uns die Entwickler-Legende nicht verraten, abseits, dass es eine "komplett neue Erfahrung" wird.

Alle weiteren Ankündigungen in der Übersicht

Fallout 76 - Die Erweiterung The Pitt wurde gezeigt (September 2022)

- Die Erweiterung The Pitt wurde gezeigt (September 2022) The Elder Scrolls Online - Die Erweiterung High Isle wurde gezeigt (21. Juni)

- Die Erweiterung High Isle wurde gezeigt (21. Juni) Riot Games - Alle Spiele des League of Legends-Entwicklers kommen in den Game Pass.

Alle Spiele des League of Legends-Entwicklers kommen in den Game Pass. MS Flight Simulator - Mit einem neuen DLC könnt ihr im Herbst rechnen. Zudem könnt ihr erstmals den Pelican aus Halo fliegen – und zwar bereits heute!

Mit einem neuen DLC könnt ihr im Herbst rechnen. Zudem könnt ihr erstmals den Pelican aus Halo fliegen – und zwar bereits heute! Overwatch - Der Hero-Shooter bekommt einen neuen Charakter und Teil 2 wird sofort Free2Play. Der Early Access startet zudem am 04. Oktober.

- Der Hero-Shooter bekommt einen neuen Charakter und Teil 2 wird sofort Free2Play. Der Early Access startet zudem am 04. Oktober. Ara: History Untold - Ein neues RTS für den PC.

- Ein neues RTS für den PC. High on Life - Ein neuer Shooter mit ganz spezieller Optik (Oktober 2022)

ARK 2 - Ein kurzer CGI-Trailer mit Vin Diesel wurde gezeigt (2023)

- Ein kurzer CGI-Trailer mit Vin Diesel wurde gezeigt (2023) Scorn - Ein wenig Gameplay zum Horrorspiel gab es zu sehen (21. Oktober 2022)

- Ein wenig Gameplay zum Horrorspiel gab es zu sehen (21. Oktober 2022) Flintlock: The Siege of Dawn - Zum Actionspiel gab es ebenfalls Gameplay (2023)

- Zum Actionspiel gab es ebenfalls Gameplay (2023) Lightyear Frontier - Mit Mechs seine eigen Farm am Laufen halten (Frühling 2023)

- Mit Mechs seine eigen Farm am Laufen halten (Frühling 2023) Gumfire Reborn - Ein neuer Shooter (Oktober 2022)

- Ein neuer Shooter (Oktober 2022) The Last Case of Bendedict Fox - Ein neues 2D-Sidescroll-Adventure (Frühling 2023)

- Ein neues 2D-Sidescroll-Adventure (Frühling 2023) Forza Horizon 5 - Der Hot Wheels-DLC wurde gezeigt (19. Juli)

As Dusk Falls - Ein Familien-Roadtrip-Adventure, das ihr auch im Multiplayer spielen könnt (19. Juli)

- Ein Familien-Roadtrip-Adventure, das ihr auch im Multiplayer spielen könnt (19. Juli) Naraka Bladepoint - Reichlich Gameplay aus dem Actionspiel (23. Juli)

- Reichlich Gameplay aus dem Actionspiel (23. Juli) Grounded - Der Full Release des Survival-Spiels wurde angekündigt (September 2022)

- Der Full Release des Survival-Spiels wurde angekündigt (September 2022) Ereban Shadow Legacy - Neues Actionspiel (2023)

- Neues Actionspiel (2023) Sea of Thieves - Die Inhalte von Season 7 sind bekannt und ihr könnt unter anderem eure Kabine einrichten (21. Juli)

- Die Inhalte von Season 7 sind bekannt und ihr könnt unter anderem eure Kabine einrichten (21. Juli) Pavenlok - Das neue Spiel der Echo Generation-Entwickler (2023)

- Das neue Spiel der Echo Generation-Entwickler (2023) Persona - 3 Portable, 4 Golden und 5 Royal kommen auf die Xbox (21. Oktober)

- 3 Portable, 4 Golden und 5 Royal kommen auf die Xbox (21. Oktober) Pentiment - Ein mittelalterliches Story-Adventure von Obsidian (November 2022)

Das komplette Showcase nachholen

Wollt ihr euch die Veranstaltung nochmal in voller Länge anschauen, so könnt ihr das auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Xbox machen. Die Veranstaltung hatte eine Länge von insgesamt 95 Minuten.

Wie hat euch das Showcase gefallen und was war eurer Highlight?