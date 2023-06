Assassin's Creed Mirage: Story-Trailer stimmt uns auf die tragische Coming of Age-Story ein

In Assassin's Creed Mirage spielen wir Basim, den wir bereits aus Assassin's Creed Valhalla kennen. Da Mirage aber gut 20 Jahre vor Valhalla spielt, erleben wir Basim in seinen jungen Jahren, wie er vom Straßendieb in Bagdad zu einem Assassinen wird. Allerdings ist dieser Weg gar nicht so leicht, denn er wird von albtraumhaften Visionen geplagt und die Menschen um ihn herum haben auch so ihre Meinungen. Entsprechend tragisch wirkt der Trailer, untermalt vom Song "How Villains are made" von Madalen Duke.

AC Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Luna und PC.