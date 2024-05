Assassin's Creed Shadows enthüllt seine beiden Protagonisten im ersten Trailer

Mit Assassin's Creed Shadows nimmt uns die Reihe mit in ein mittelalterliches Japan-Setting. Hier schlüpfen wir in die Rollen der Kunoichi Naoe und des Samurai Yasuke. Während das Gameplay mit Naoe eher auf Schleichen fokussiert ist, geht Yasuke in die direkte Konfrontation und kann es auch mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnehmen.

Assassin's Creed Shadows erscheint am 15. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.