Assassin's Creed Valhalla - So viele Gameplay-Details hat Ubisoft schon verraten!

von Heiko Klinge, Maurice Weber,

01.05.2020 07:42 Uhr

Assassin's Creed mit Wikingern! Das ist die offensichtliche Info, die euch sofort im Trailer zu Valhalla entgegenspringt - aber da steckt noch viel mehr drin! Nämlich jede Menge Details zu den neuen Gameplay-Mechaniken. Wir bauen eine eigene Stadt, schwingen zwei Waffen (oder, ähm, zwei Schilde) und schippern über Flüsse auf Raubzug. Maurice und Heiko gehen das Video bis ins letzte Detail durch und erklären euch alle seine Geheimnisse.

Noch mehr Details lest ihr in Dimis großer Plus-Preview zu Valhalla. Er hat exklusiv mit dem Creative Director gesprochen und ihm noch so einiges mehr entlockt!