Asterigos: Curse of the Stars - Das bunte Soulslike ist jetzt erhältlich

Asterigos: Curse of the Stars ist ein neues Action-RPG mit Soulslike-Elementen von Acme Gamestudio un Publisher tinyBuild. Das Spiel ist am 11. Oktober für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC erschienen. Als Kriegerin Hilda ist es unsere Aufgabe, die verfliuchte Stadt Aphes zu befreien.

Für ein Soulslike ist der Titel angenehm bunt und erinnert auf den ersten Blick an Immortals: Fenyx Rising, soll aber deutlich schwieriger werden. Es gibt eine große Auswahl an Nah- und Fernkampfwaffen, mit denen wir unseren eigenen Spielstil entwickeln können.