Asterix + Obelix verteilen ab sofort wieder haufenweise Backpfeifen

Asterix & Obelix Slap Them All! 2 ist der Nachfolger des 2021 erschienen Beat ’em Ups und seit dem 13. November auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC verfügbar. Wie im Vorgänger ist der 2D-Stil des Spiels erneut nah an der Comic-Vorlage gehalten und somit ein echtes Fest für Fans.

Der Titel erzählt eine komplett neue Geschichte mit neuen Charakteren. Im Vordergrund steht aber natürlich wieder die kurzweilige Action. Ihr könnt alleine oder im Koop allerlei Römer und Bossgegner vermöbeln. Besondere Spezialattacken sorgen für Abwechslung und für ausreichend Zaubertrank ist selbstverständlich gesorgt.