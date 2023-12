Mit dem A50 X bringt Astro (beziehungsweise mittlerweile Logitech) ein neues Premium-Headset auf den Markt, das erstmals für den Betrieb an mehreren Konsolen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) gleichzeitig geeignet ist.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Basisstation, die wie ein HDMI-Switch funktioniert und Steckplätze für bis zu drei Systeme bietet. Mit 4K, 120 Hertz, HDR, VRR und ALLM werden alle HDMI 2.1-Funktionen durchgeschliffen.

Außerdem werkeln in den kabellosen Kopfhörern präzise Graphen-Treiber von Logitech und auch Bluetooth ist mit an Bord, falls ihr die A50 X mobil an der Switch oder dem Handy nutzen wollt.

In Europa soll das neue Astro-Premium-Headset im Frühjahr 2024 erscheinen, in den Farben Weiß und Schwarz wird es dann für 399,99 Euro erhältlich sein.