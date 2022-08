Auf der Opening Night Live der diesjährigen gamescom kündigte das deutsche Entwicklerteam hinter The Surge, Deck 13, sein neuestes Projekt an: Atlas Fallen heißt das nächste Action-Rollenspiel der Frankfurter und entführt uns in eine Fantasy-Wüstenwelt, in der die Menschheit von mächtigen Göttern dominiert wird.

Das einzigartige Kampfsystem dreht sich voll und ganz um Sandmagie. Mit einem magischen Handschuh können wir unsere Waffen in Windeseile auswechseln und unseren Kampfstil so jederzeit auf die Situation abstimmen. Agilität und Individualisierung werden hier groß geschrieben.

Im Vergleich zu den vorherigen Spielen des Entwicklers soll diesmal auch die Welt größere und offenere Areale bieten, in denen es nicht nur viel zur Story, sondern auch extreme Herausforderungen zu finden gibt. Zum ersten Mal rückt auch der Hauptcharakter in den Vordergrund - wir spielen also keine meinungslose und stumme Figur wie noch in The Surge 2, sondern lernen auch unseren Helden oder unsere Heldin im Laufe der Zeit besser als Mensch kennen.

Das Action-Rollenspiel soll übrigens bereits 2023 für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.