Mafia: The Old Country - Der erste Gameplaytrailer liefert die wichtigsten Infos zum Spiel

Mafia: The Old Country erzählt die Vorgeschichte eines der packendsten Gangster-Spiele aller Zeiten. Wir reisen nach Sizilien, im frühen 20. Jahrhundert und erleben die Anfänge des organisierten Verbrechens. Bislang wussten wir nur, dass das neue Mafia irgendwann im Sommer erscheinen soll. Der neue Tailer wird deutlich und enthüllt den 8. August als Releasetermin. Aber nicht nur das! Ihr könnt das Spiel jetzt auch in zwei Editionen vorbestellen. Die Standardedition kostet dabei lediglich 50 Euro, was für eine Triple-A-Produktion mit Open World überraschend wenig ist.