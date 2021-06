von Jonas Gössling,

Mit Final Fantasy 7 Remake Intergrade wird nicht nur der Name der Neuauflage noch ein bisschen komplizierter, es kommt auch noch eine völlig neue Zusatzepisode ins Spiel. In der steuern wir Yuffie parallel zu den Geschehnissen des Hauptspiels durch die Stadt Midgar und erleben eine völlig neue Geschichte in der Welt.

Gleichzeitig möbelt die PlayStation-5-Fassung auch die eigentliche Kampagne ordentlich auf: Natives 4K, oder 60 Bilder pro Sekunde, höher aufgelöste Texture, neue Effekte und endlich vernünftige Türen. In dieser Neuauflage einer Neuauflage steckt eine ganze Menge drin. Ob Intergrade gelungen ist, oder ihr euch das Remake auf der PS5 sparen könnt, erfahrt ihr in unserem Test