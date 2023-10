Avatar: Frontiers of Pandora – So funktioniert das Open-World-Spiel

Mit Avatar: Frontiers of Pandora schicken uns die Macher der The-Division-Reihe ab dem 7. Dezember 2023 auf PS5, Xbox Series X/S und PC in die bunte und titelgebende offene Welt von Pandora. Wir schlüpfen in die Haut eines Na'vi und müssen uns gegen die Menschen wehren, die den Planeten ausbeuten. Als Kniff ist unser Held in menschlicher Gefangenschaft großgeworden. Damit muss er zum einen die eigene Kultur erst einmal kennen lernen, kann aber auch Werkzeuge und Waffen von der Erde bedienen.

Wir haben nun erstmals selbst die bunte Welt erkunden dürfen und endlich Antworten auf so viele Fragen zum Open-World-Abenteuer bekommen. Nach etwas mehr als zwei Stunden sind wir aber trotzdem hin- und hergerissen. Denn so gut uns Avatar auch gefällt, so viele Fragezeichen tun sich bei uns auf.

Für jede gute Idee gibt es auch eine, bei der wir uns etwas am Kopf kratzen. Was genau wir damit meinen, wieso Avatar: Frontiers of Pandora dennoch das Zeug zu einem richtig tollen Spiel hat, das erfahrt ihr in dieser Angespielt-Preview.