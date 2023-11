Avatar: Frontiers of Pandora zeigt, was euch im Season Pass erwartet

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC. Im neuen Trailer wird jetzt der Season Pass vorgestellt. Dieser ist in der Gold- und der Ultimate-Edition des Spiels enthalten und gewährt euch Zugriff auf zwei Story-Erweiterungen, Bonus-Quests und kosmetische Inhalte.

Die erste Erweiterung trägt den Namen 'The Sky Breaker' und soll im Sommer 2024 erscheinen. Im Herbst soll dann 'Secrets of the Spires' mit einer komplett neuen Region folgen. Direkt zum Launch gibt's eine exklusive Quest und spezielle Kostüme für euch und euren Flugdrachen.

Um was geht's im Spiel? Frontiers of Pandora spielt nach dem ersten Avatar-Film. Ihr steuert einen Na'vi aus der Ego-Perspektive und helft anderen Calns bei der Verteidigung gegen die menschlichen Eroberer. Ähnlich wie in Far Cry infiltriert ihr dafür feindliche Basen und nutzt die Fauna und Flora des Alien-Planeten zu eurem Vorteil.

Wollt ihr mehr wissen, geht's hier zur ausführlichen Preview von Kollege Tobi.